Inter, Conte: "Io sono un allenatore democratico. Anche Hakimi ha scaldato la panchina"

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky dopo il faticoso successo di Parma. Queste le parole del tecnico nerazzurro: "Non credo sia stata una partita sporca, abbiamo giocato entrambi. Complimenti al Parma, ma lo sapevamo, è una squadra che ci ha sempre messo in difficoltà. Lo cercavamo di spezzarci in due e giocare la palla lunga, questa è una squadra che ha tutte le carte in regola per salvarsi, mi sorprende la loro posizione in classifica. Stiamo migliorando su tanti aspetti, sul gol concesso potevamo fare molto meglio e ci è venuta un po' di apprensione. Penso di essere un allenatore molto democratico: non regalo niente a nessuno e aspetto fino ad un certo punto. C'è una squadra e il singolo ne viene esaltato, ma prima c'è la squadra, non l'io. Hakimi ha avuto delle difficoltà perché faceva la fase offensiva ma si dimenticava quella difensiva: è capitato che scaldasse la panchina, ha capito ed ora è migliorato molto".

Rileggi l'intervista integrale del tecnico dell'Inter, Antonio Conte.