Inter, Conte: "Meritavamo di passare al 90'. Eriksen ragazzo positivo che merita tanto"

vedi letture

Antonio Conte, allenatore dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa al termine della vittoria per 2-1 ottenuta ai tempi supplementari contro la Fiorentina in Coppa Italia: "Abbiamo disputato un'ottima prestazione e penso che avremmo meritato di vincere entro i 90 minuti invece di perdere con nervosismo dopo i tempi supplementari. I ragazzi sono stati bravi a sfruttare l'ultima azione per segnare. Ci dà energia positiva in vista della sfida di domenica".

Qual è il peso di aver giocato i tempi supplementari in vista della Juve?

"Non penso che si faranno sentire, secondo me avranno influenza zero. Ho fatto tanti cambi e i ragazzi sono determinati".

Come è andato l'esperimento di Eriksen regista?

"Ho sempre detto che dobbiamo cercare ogni potenzialità della rosa a disposizione. Lui è un ragazzo positivo che si merita tanto".