Inter, Conte sui social: "500 panchine, bello festeggiare con questa vittoria. Grazie ragazzi"

Nonostante oggi fosse in tribuna per squalifica, il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha festeggiato contro il Torino la sua panchina numero 500. La gioia dell'allenatore non è arrivata dunque in sala stampa, bensì attraverso i social: "500 panchine... Bello festeggiare con questa vittoria! Grazie ragazzi", le parole di Conte su Instagram.