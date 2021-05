Inter, contro l'Udinese c'è un altro primato da consolidare: la miglior difesa del torneo

La sconfitta con la Juventus, anche per come si è concretizzata - sottolinea il Corriere dello Sport - ha dato fastidio ma non cambia nulla nella sostanza della stagione dell’Inter. I nerazzurri, però, ora vogliono chiudere in bellezza con l’Udinese. L’obiettivo più facile da raggiungere sarà quello di confermarsi miglior difesa del torneo. Rispetto alla seconda, ossia la Juve, l’Inter ha 3 reti di vantaggio. Difficile pensare che dopo le 3 incassate a Torino, faccia altrettanto con l’Udinese. Più che altro, sarebbe significativo fare meglio dell’anno scorso. Allora, infatti, pur facendo meglio di tutti, i nerazzurri subirono in tutto 36 gol, mentre oggi sono fermi a 34.