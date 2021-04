Inter, Darmian: "Vincere soffrendo aiuta tanto, ma lo Scudetto non è ancora in tasca"

vedi letture

Matteo Darmian, terzino dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il successo contro il Sassuolo. Questo il commento dell'ex Parma, che ieri si è disimpegnato come centrale: "Avevo già giocato da terzo in passato con Conte in Nazionale. Mi sono messo a disposizione della squadra, provando a fare il massimo. È andata bene e abbiamo portato a casa una vittoria importantissima".

Chi subentra, nell'Inter, dà sempre garanzie.

"Siamo un bel gruppo e lo dimostriamo settimanalmente. Io mi sono sempre messo a disposizione e provo sempre a dare il massimo, in qualsiasi ruolo. Importante avere la fiducia di tutti, questo ti consente di rendere al meglio. Tutti hanno la giusta voglia e la giusta determinazione. Siamo contenti, il gruppo è uno dei nostri segreti".

Più 11 sulla seconda. Davvero ancora non lo sentite vostro questo scudetto?

"Vincere queste partite, soffrendo, aiuta tanto. Abbiamo un vantaggio importante, ma lo scudetto non è ancora in tasca e dobbiamo conquistarlo matematicamente. Continueremo a scendere in campo per vincere più partite possibili, non possiamo gioire finché non è nostro".

Siete a 10 vittorie di fila. Conte vi chiede ancora di più?

"Lui pretende il massimo da tutti e non vuole che ci accontentiamo. Dobbiamo continuare così, in settimana è un bel martello. E in campo dimostriamo la voglia di raggiungere l'obiettivo".