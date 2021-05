Inter, Dimarco può tornare ma l'Hellas vuole un indennizzo: potrebbe essere Ionut Radu

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'Inter vorrebbe riportare in nerazzurro Federico Dimarco, ma l'Hellas Verona, per non esercitare il riscatto da 6,5 milioni di euro presente nell'accordo per il prestito, vorrebbe un indennizzo, che potrebbe essere il cartellino di Ionut Radu, portiere in uscita che in Veneto prenderebbe il posto del partente Silvestri.