TMW Inter, domani esami per Correa. Da Bisseck a Calhanoglu, il punto sugli infortunati

Non è solo la sconfitta contro il Milan a pesare in casa Inter, ma anche i tanti infortuni con cui Simone Inzaghi deve fare i conti. Secondo quanto raccolto da TMW, il tecnico può tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda le condizioni di Marcus Thuram, Stefan de Vrij e Benjamin Pavard. L'attaccante dovrebbe aver smaltito il problema che aveva patito contro l'Atalanta, mentre l'olandese ha avuto solamente dei crampi. Tutti e tre dovrebbero esserci contro il Venezia: da capire il minutaggio dell'ex Bayern Monaco che viene da uno stop abbastanza lungo.

Domani sono previsti degli esami invece per capire come sta realmente Joaquin Correa. Non sono necessari ulteriori approfondimenti, per il momento, per Hakan Calhanoglu, uscito nel primo tempo della finale di Supercoppa Italiana, e Yann Bisseck, un po' acciaccato al 90' del derby. Possibile che i tifosi dell'Inter infine debbano aspettare ancora prima di rivedere in campo Francesco Acerbi, che è ancora in dubbio per la 20^ di Serie A.

L'Inter è attualmente terza in classifica a -1 dall'Atalanta e a -4 dal Napoli, ma ha rispettivamente una e due partite in meno rispetto alle rivali. Inzaghi ricomincerà dunque domenica alle 15 dal Penzo la corsa allo Scudetto numero 21 della storia del club nerazzurro.