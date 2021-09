Inter, Dzeko: "Nella ripresa abbiamo fatto vedere quanto è forte questa squadra"

Dopo il 3-1 rifilato alla Fiorentina, l'attaccante dell'Inter Edin Dzeko ha parlato a Inter TV: "Sto benissimo qua all'Inter, oggi è stato importante vincere una gara difficile che ci ha visti soffrire nel primo tempo, onore alla Fiorentina, ma comunque nella ripresa abbiamo fatto vedere quanto è forte questa squadra. Il primo gol ci ha sbloccati, nei primi 45' non siamo stati in partita e menomale abbiamo subito un solo gol, poi i in tre minuti siamo riusciti a ribaltarla, complice anche il calo dell'avversario. Sono anche felice del primo gol".

Conclude: "La vittoria contro una Fiorentina che farà una grande stagione è stata importantissima, ma da domani comunque testa all'Atlanta, la gara successiva è sempre più importante".