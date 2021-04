Inter, entro giugno necessarie due cessioni tra i titolari per questioni di bilancio

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il fallimento della Superlega ha degli effetti pressoché immediati sul mercato dell'Inter, che entro la fine di giugno sarà costretto a vendere uno o due titolari per effettuare le plusvalenze necessarie per provare a rientrare il più possibile dal passivo di 63 milioni di euro dell'ultima semestrale. Una necessità che mal si sposta con i piani di Antonio Conte, che dal suo canto, dopo la vittoria dello scudetto, in estate vorrebbe ottenere almeno tre acquisti per restare al top e puntare a ben figurare anche in Champions League.