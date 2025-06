TMW Inter, esercitata l'opzione di rinnovo per De Vrij. E resterà anche Acerbi

L'Inter ha perso 5-0 la finale di Champions League contro il PSG e il giorno dopo pochi giorni ha dovuto salutare anche il proprio allenatore Simone Inzaghi, che si è accasato in Arabia Saudita all'Al Hilal. Il futuro di qualche suo fedelissimo era dunque stato messo in discussione, con alcuni rumours che addirittura volevano il trasferimento di qualche giocatore in Asia insieme al tecnico.

Secondo quanto raccolto da TMW invece, anche con Cristian Chivu, Stefan de Vrij e Francesco Acerbi resteranno un altro anno in nerazzurro. La società ha deciso di esercitare per l'olandese l'opzione di rinnovo, mentre l'italiano aveva già un altro anno di contratto. Entrambi godranno della fiducia del club per la stagione 2025-2026. Da capire adesso in quale direzione andrà il mercato.

De Vrij nella stagione appena conclusa è rimasto 2.840 minuti sul terreno di gioco, per un totale di 40 presenze, di cui 9 in Champions League, 26 in Serie A, competizione nella quale ha segnato 3 gol, 3 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa Italiana. Acerbi invece ha totalizzato 2.490 minuti, spalmati su 33 apparizioni, di cui 23 in campionato, una in Coppa Italia e 9 in Champions League. Per lui solo un gol in questo 2024-2025 contro il Barcellona, che ha però dato notevole gioia a lui e ai tifosi.