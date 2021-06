Inter, Euro2020 non basta a Perisic: resta sul mercato, Bundesliga l'ipotesi più concreta

Sta disputando un buon Europeo, Ivan Perisic, ma la sua situazione all'Inter non cambia: il club nerazzurro l'ha messo sul mercato e attende offerte allettanti per cederlo. A scriverlo è Tuttosport, secondo cui per l'esterno croato l'ipotesi più probabile e percorribile sembra essere il ritorno in Bundesliga. L'obiettivo di Marotta è quello di monetizzare con la sua cessione.