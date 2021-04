Inter, Handanovic: "Per giocare in porta serve un po' di follia. Ispirato da Schmeichel e Buffon"

Il portiere dell'Inter Samir Handanovic ha parlato ai taccuini del MatchDay Programme nerazzurro: "Da piccolo con gli amici giocavo un po' in tutti ruoli, poi a turno si andava in porta. Quando scopri che ti piace stare tra i pali è lì che scatta qualcosa. Un po' di follia per stare in porta bisogna averla. Mi carica ascoltare la playlist che ci accompagna quando entriamo in campo per il warm up a San Siro. Un portiere che mi ha ispirato è Peter Schmeichel, ma anche Buffon".