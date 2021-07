Inter, i convocati per la pre-season: out tutti i Nazionali, c'è Nainggolan

Primo giorno di lavoro per la nuova Inter di Simone Inzaghi, che quest'oggi si è ritrovata ad Appiano Gentile per iniziare la preparazione in vista dell'inizio della nuova stagione. Assenti tutti i Nazionali impegnati all'Europeo e in Copa America e Sebastiano Esposito, sempre più vicino al Basilea, mentre sono tanti i rientranti dai prestiti come Nainggolan, Dimarco e Dalbert, e i giovani Primavera aggregati al gruppo. Di seguito l'elenco dei convocati nerazzurri.

Portieri: Samir Handanovic, Andrei Ionut Radu, Alex Cordaz, Nikolaos Botis.

Difensori: Danilo D’Ambrosio, Andrea Ranocchia, Aleksandar Kolarov, Lorenzo Pirola, Matteo Darmian, Federico Dimarco, Henrique Dalbert, Edoardo Sottini, Lorenzo Moretti, Anni Hoti, Mattia Zanotti.

Centrocampisti: Roberto Gagliardini, Lucien Agoumé, Radja Nainggolan, Stefano Sensi, Niccolò Squizzato, Cesare Casadei.

Attaccanti: Andrea Pinamonti, Eddie Salcedo, Facundo Colidio, Samuele Mulattieri, Franco Carboni, Francesco Nunziatini.