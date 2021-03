Inter, il logo non piace a tutti. Mentana: "Non si butta un simbolo come una vecchia scarpa"

Come spesso accade, le novità fanno storcere il naso agli appassionati. Inevitabilmente, succede anche in casa Inter: la società nerazzurra ha presentato oggi il nuovo logo. Che non piace proprio a tutti. Per esempio, non a Enrico Mentana, storico tifoso interista e direttore del TG La7, che su Instagram ha scritto: “Ma non c'è proprio discussione. Questo simbolo non si può buttar via come una vecchia scarpa”.