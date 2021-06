Inter, impasse nella trattativa con lo Sporting per Joao Mario. Si aspetta l'offerta ufficiale

Vive una fase di stallo la trattativa tra Inter e Sporting per Joao Mario. Stando agli ultimi aggiornamenti forniti da Record, sebbene i nerazzurri abbiano sostanzialmente accettato la proposta da 7,5 milioni di euro della controparte, non è ancora stata presentata un'offerta formale e non c'è quindi progresso nell'operazione "sfoltimento" del club nerazzurro. Sullo sfon sempre Spartak Mosca, Besiktas, Villarreal e Nizza, che potrebbero approfittare dell'impasse per inserirsi nella corsa al portoghese.