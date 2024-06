TMW Inter, intrigo Oristanio. Incontro in sede con Venezia e agente

Sono ore decisive in casa Inter per l'arrivo di Josep Martinez, individuato dal club nerazzurro come vice Sommer per la prossima stagione, al posto di Emil Audero. Ma anche per il futuro di Gaetano Oristanio, individuato dal Genoa come parziale contropartita tecnica per il passaggio a Milano del portiere spagnolo.

Doppio incontro. Giuseppe Riso, agente di Oristanio, è arrivato, come raccolto da TMW, da pochi minuti nella sede del club nerazzurro, ma non da solo. Appena prima del procuratore è giunto anche Filippo Antonelli, direttore sportivo del Venezia, altro club interessato al fantasista scuola Inter.

Si sta così tenendo in questi minuti un duplice incontro con Piero Ausilio, mentre sia il presidente Marotta che il vice Baccin sono oggi in Germania per seguire la Nazionale. Più che possibile un inserimento dei lagunari per Oristanio: a quel punto, vi sarebbe da capire quale delle alternative vagliate dall’Inter - i nomi fatti in precedenza sono quelli di Satriano o Corrado, oltre a Pio Esposito che però è vicino al Cagliari - possa comunque soddisfare il Genoa nel via libera per Martinez. Ai nerazzurri, in casa Venezia, piace peraltro Tanner Tessmann, operazione allo studio tra le parti ed eventualmente relativa al 2025, con il centrocampista che rimarrebbe comunque in Veneto per la prossima stagione.