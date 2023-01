Inter, Inzaghi: "Abbiamo difeso bene. Scudetto? Pensiamo a vincere più gare possibili"

vedi letture

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match casalingo contro il Verona vinto per 1-0.

Quanto è importante Lautaro?

"Sta facendo molto bene. Dopo che è rientrato, tranne contro il Napoli, ha giocato sempre dall'inizio perché abbiamo difficoltà nelle rotazioni davanti e ha dato grande disponibilità. Anche stasera è stato molto utile".

Vi manca la fisicità di Lukaku?

"Assolutamente. Quest'anno avevamo fatto la scelta di riportarlo qui e, come Brozovic, non l'abbiamo mai avuto. Speriamo di recuperarli quanto prima. Adesso Romelu ha un problema fisico e speriamo che possa migliorare allenamento dopo allenamento".

Gioca Darmian perché hai bisogno di più equilibrio?

"Darmian è in un ottimo momento di forma, mentre Dumfries è tornato dal Mondiale con un problema fisico che lo ha limitato inziialmente nel lavorare. Non è ancora il Dumfries che conosciamo, ma dobbiamo riportarlo alla condizione che aveva prima die Mondiali"

Qual è la situazione infortunati in vista della Supercoppa?

"Brozovic e Handanovic potrebbero recuperare. Per Romelu dobbiamo monitorare come risponde l'articolazione dove ha l'infiammazione"

Il Napoli ha già cucito un pezzo di scudetto?

"Ha preso un grandissimo margine, avendo un percorso che non era mai successo prima. Dobbiamo continuare a pedalare, cercando di vincere più partite possibili. Stasera la squadra, nonostante non sia riuscita a fare il secondo gol, ha difeso bene la nostra porta".

C'è rammarico per il distacco dal Napoli?

"Certamente. L'Inter nelle ultime 10 partite ne ha vinte 8, quindi nonostante una Champions intensa e tante defezioni ha trovato un'ottima continuità. Purtroppo il percorso del Napoli fa sembrare queste 10 partite normali".