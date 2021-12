Inter, Inzaghi: "Mi dispiace per Eriksen. Il nostro è un cammino ancora lungo"

vedi letture

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di SKY prima della sfida contro la Salernitana di questa sera all'Arechi. "È una partita non semplice, i ragazzi ne sono consapevoli, in casa hanno fatto ottime partite, così dovremo fare una prestazione importante per un risultato positivo. Noi dobbiamo guardare noi stessi, abbiamo analizzato bene la Salernitana, sappiamo cosa ci aspetta, dovremo fare una gara tosta per un risultato importante".

Vede ancora dei margini?

"Il nostro cammino è ancora lungo, difficile, abbiamo tante partite ravvicinate. Ora abbiamo questi ultimi due sforzi, perché Salerno e poi con il Torino saranno ottava e nona partita in pochissimo tempo. Dovremo approcciare mentalmente uno alla volta

"Gli do un grandissimo abbraccio, purtroppo qui in Italia non poteva più giocare, faccio un grande in bocca al lupo. Per me sarebbe stato un grandissimo piacere allenare Christian, mi dispiace non averlo potuto fare".