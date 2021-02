Inter, l'ex Klinsmann sicuro: "Lukaku è tra i migliori 5 attaccanti del mondo"

"A oggi, Lukaku è tra i migliori 5 attaccanti al mondo". Parola dell'ex interista Jurgen Klinsmann, campione del mondo con la Germania nel 1990, intervistato da ESPN: "Il belga ha uno stile particolare, non è elegante come per esempio Lewandowski, non è come Ibrahimovic che ha uno stile diverso, ma ha la sua forza, Ha grande velocità come ha fatto vedere nel terzo gol di Lautaro Martinez contro la Lazio".