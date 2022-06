Inter, la prossima settimana è quella giusta per Mkhitaryan: previste visite mediche e firma

La prossima settimana, scrive Tuttosport, è atteso a Milano Henrikh Mkhitaryan. L'armeno si svincolerà dalla Roma dopo la fine del contratto ed è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Inter: nelle prossime ore l'arrivo in città, quindi le visite mediche e l'appuntamento in sede per la firma sul nuovo contratto nerazzurro che sarà un biennale da 3,8 milioni a stagione più bonus per arrivare a 4,5.