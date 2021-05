Inter, Lautaro: "Dormo con la maglia Scudetto. Abbiamo cambiato testa dopo il KO Champions"

vedi letture

Intervista doppia sulle frequenze di Dazn a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Andrà in onda domani, ma l’emittente ha già diffuso parecchie anticipazioni. Ecco le parole dell’attaccante argentino: “Io dormo con la maglietta Scudetto. Il momento della svolta? Dopo la sconfitta contro il Milan e l'uscita dalla Champions abbiamo cambiato tanto la testa e il modo di lavorare perché volevamo davvero vincere qualcosa. Alla fine pensavo che saremmo arrivati tutti più vicini in termini di punti, non immaginavo certo questa differenza. Tutto questo è incredibile anche per me, visto che sono sempre arrivato secondo”.

L’intesa con Lukaku funziona.

“Quando Romelu è arrivato io ero all'Inter già da un anno. Il primo giorno che l'ho incontrato mi ha detto che mi avrebbe fatto segnare un sacco di gol. Da lì è cominciato tutto”.

Un commento su due compagni. Darmian ed Eriksen.

“Darmian è un professionista, se glielo chiedi fa anche il portiere. Eriksen un artista. Mi ricordo il primo allenamento che ha fatto qui. Ha fatto due gol pazzeschi da fuori area”.