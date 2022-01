Inter-Liverpool in campo neutro? Le regole sulla vaccinazione non piacciono alla UEFA

Inter-Liverpool potrebbe giocarsi in camp neutro. Perché le nuove regole sulla vaccinazione obbligatoria per i calciatori - che presto saranno adottate da Italia e Francia - non sono ben viste dalla UEFA. Così il Daily Mail spiega come Chelsea e Liverpool difficilmente potranno giocare, visti i tanti calciatori non vaccinati. Servono almeno 13 giocatori disponibili per fare giocare la partita.