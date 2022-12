Inter, lo Schalke pensa a Gosens: ipotesi prestito ma i nerazzurri puntano a cederlo

vedi letture

Robin Gosens potrebbe tornare in Germania per rilanciarsi dopo mesi difficili. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l'esterno tedesco piace infatti molto allo Schalke 04, che potrebbe richiederlo con la formula del prestito. Più che soluzioni temporanee, però, il club di viale della Liberazione preferirebbe una vendita definitiva dell'esterno, scenario non facile a gennaio. Nel caso, la sua eventuale uscita aprirebbe la strada proprio a un ingresso immediato e importante.