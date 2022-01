Inter, Marotta: "Fiduciosi di poter annunciare quanto prima il rinnovo del contratto di Brozovic"

Possiamo dare come ufficiale il rinnovo di Brozovic e di voi dirigenti? E' una delle domande poste a Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter che ai microfoni di 'Mediaset', a pochi minuti dal fischio d'inizio dal match di Supercoppa Italiana, ha risposto così: "Per quel che riguarda Brozovic, il dato importante è la volontà comune di trovare una conclusione. Non ci siamo ancora arrivati ma siamo sulla strada giusta e quindi siamo fiduciosi di poterlo fare quanto prima. Per quel che riguarda il management, io, Ausilio e Baccin siamo una squadra che cerca di dare supporto all'allenatore. Il lavoro fatto con Inzaghi è ottimo e la cosa importante è proseguire su questo ruolino di marcia".

Marotta s'è poi soffermato sul match di questa sera: "Ci sono tante motivazioni, ci giochiamo un trofeo prestigioso e poi affrontiamo la Juve in una gara secca. Dovremo fare più sforzi rispetto a loro che sono più abituati alle finali. Ma sono fiducioso che faremo una bella gara".