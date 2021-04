Inter, Marotta: "Guai a guardare la classifica del Cagliari. Conte? È un vincente"

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ai microfoni di Dazn ha parlato così prima del match contro il Cagliari: “Bisogna avere la capacità e la forza di non guardare l’avversario dal punto di vista della classifica, per loro sarà una gara fondamentale per raggiungere il proprio obiettivo. Conte ha detto che aveva molto da perdere? È un grande professionista, ama le sfide e sapeva di arrivare in un club blasonato, con difficoltà gestionali quotidiane. È stata un’avventura bella, ha superato a pieni voti l’esame di maturità. E queste connotazioni ne fanno di lui un tecnico vincente. Centro estetico? È un grande complesso sportivo che è la Pinetina, dove c’è tutto per allenarsi nel migliore dei modi e c’è uno staff preparatissimo. Al di là di questo, condivido l’opinione di Conte: non è guardando le percentuali di possesso palla che si vincono partite e campionati. Herrera diceva che il possesso territoriale non significa avere quello calcistico, ma quello calcistico lo si ottiene con i punti”.