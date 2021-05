Inter, nel mercato servirà un attivo di 90-100 milioni di euro: scadenza dopo il 30 giugno

Quello che sta per iniziare non sarà certo un calciomercato semplice per l'Inter, che ha detto addio ad Antonio Conte per il passo indietro fatto dalla proprietà sul progetto che gli era stato promesso nel 2019. Il club nerazzurro ha la necessità di chiudere il prossimo mercato con un attivo tra i 90 e i 100 milioni di euro e dovranno essere fatte alcune scelte dolorose. La scadenza non è però fissata al 30 giugno, l’arco temporale è più ampio. E quell’obiettivo può essere raggiunto in più tempo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.