Inter, nelle pieghe dell’accordo per convincere Conte

Nelle pieghe degli accordi che l’Inter ha stabilito con Oaktree, ci sono prospettive ad ampio raggio che potrebbero ridisegnare la mappa di appartenenza del club nerazzurro nel prossimo futuro. L’iniezione di capitale che arriverà dalla California sarà decisamente ingente, nell’ordine dei 300 milioni di euro, che saranno lontani dal rappresentare una sorta di beneficienza nei confronti di Steven Zhang, ma che andranno a nascondere nelle pieghe degli accordi la possibilità di diventare il riferimento del pacchetto azionario interista. Tre anni è il tempo limite nel quale Suning dovrà restituire la cifra finanziata al 9% del tasso di interesse, pena l’escussione della percentuale restante al gruppo cinese. Nell’immediato Oaktree subentrerà al fondo Lion Rock, mettendo fine alla pressione economica che opprimeva gli investimenti possibili nell’immediato. Garanzie sulle spese di gestione per non riproporre scenari simili a quelli della stagione in corso, tra ritardi di pagamento e dilazioni per l’acquisto di calciatori. Insomma un’iniezione di cassa da parte di uno dei principali fondi di investimento a carattere mondiale, che fornirà garanzie per la continuità del progetto e soprattutto per la permanenza del blocco di interpreti che lo ha caratterizzato e reso vincente.