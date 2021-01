Inter, oggi allenamento congiunto con la Pro Senso: doppietta di Eriksen nel 4-0 finale

Allenamento congiunto con la Pro Sesto ad Appiano Gentile per la formazione di Antonio Conte: 4-0 il finale per l'Inter con i gol di Persyn, Perisic e doppietta di Eriksen. Alexis Sanchez ha lavorato sul campo, ma a parte. Il cileno sarà a disposizione per Udinese-Inter in programma sabato 23.