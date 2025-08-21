Le prime parole di Douglas Luiz: "Il Nottingham Forest è ambizioso, ecco perché l'ho scelto"

Douglas Luiz è un nuovo calciatore del Nottingham Forest. Il centrocampista brasiliano, appena arrivato dalla Juventus in prestito con obbligo di riscatto condizionato, ha parlato così ai canali ufficiali dei Tricky Trees:

"Sono davvero felice di essere qui, questo è un grande club e ho deciso di venire perché vedo l'ambizione che il Nottingham Forest ha. Sono molto entusiasta di iniziare con la squadra e di dare il meglio per la maglia e per i tifosi".

Il comunicato ufficiale della Juventus

"Le strade della Juventus e di Douglas Luiz si separano. È ufficiale il prestito, con obbligo di riscatto, del centrocampista brasiliano al Nottingham Forest, in Premier League. Douglas Luiz, dunque, dopo un anno torna a giocare nella massima serie inglese dove ha giocato con l'Aston Villa le ultime cinque stagioni prima dell'approdo a Torino, sponda Juventus. In maglia bianconera il classe 1998 è sceso in campo ventisette volte e più nel dettaglio diciannove in Serie A, sei in Champions League, una in Supercoppa Italiana e una al Mondiale per Club. Proprio in quest'ultimo torneo Douglas Luiz ha giocato la sua ultima partita ufficiale con la nostra squadra, subentrando a inizio ripresa nel match disputato a Washington D.C. dalla Juventus e vinto 5-0 contro l'Al-Ain. In bocca al lupo per il futuro, Douglas!".