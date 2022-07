Inter, oggi dieci anni da nerazzurro per Handanovic. In arrivo l'annuncio sul rinnovo

Dieci anni di Inter per Samir Handanovic, proprio oggi. Il portiere sloveno, approdato in nerazzurro il 9 luglio 2012, festeggerà questa ricorrenza in modo molto particolare. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, nella giornata odierna arriverà l'atteso annuncio relativo al rinnovo del capitano. Handanovic ha firmato da tempo il prolungamento del contratto con l'Inter, ma l'ufficialità non è mai arrivata, aspettando proprio il decennale del suo trasferimento.