Inter ok contro lo Spezia, Skriniar: "Ci ha aiutato la vittoria contro la Juventus"

Intervistato da Inter Tv, Milan Skriniar ha parlato della vittoria contro lo Spezia e della ritrovata solidità difensiva: "Siamo contenti di fare bene in difesa, ci dispiace per il gol subito perché ci siamo complicati la vita per niente in una partita chiusa. Sono contento che portiamo a Milano i tre punti. Mi sento bene, quando posso dare una mano sono contento, ci sono in qualsiasi posizione. Quando la squadra vince anche i singoli crescono". Il periodo buio è alle spalle: "Abbiamo parlato tanto dopo le partite sbagliate, abbiamo capito e abbiamo preparato le altre gare in modo giusto e il lavoro si vede. Mancano poche partite e dobbiamo continuare così. Ci ha aiutato la vittoria contro la Juve, ora non dobbiamo sbagliare".