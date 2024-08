Inter, Palacios quasi fatto. Lautaro out, oggi tocca a Taremi

Partiamo dal mercato: a sei giorni dalla sua conclusione, e a parecchi in più dall’infortunio di Buchanan, la dirigenza dell’Inter è quasi pronta a mettere a disposizione di Simone Inzaghi il difensore tanto atteso. I contatti con l’entourage di Tomas Palacios proseguono fitti e da viale della Liberazione continua a filtrare fiducia totale nella chiusura dell’operazione. Il giocatore, che sin da subito ha chiarito di preferire il nerazzurro non soltanto alle ipotesi arabe, ma anche a sirene tedesche, aspetta soltanto il via libera per partire in direzione Milano.

I temi principali da risolvere sono relativi soprattutto a entità e facilità dei bonus che potrebbero portare l’esborso - partendo da 6,5 milioni di euro - in doppia cifra, ma anche il tema di una possibile percentuale sulla futura rivendita non è del tutto fuori dalle ipotesi. Sullo sfondo, i rapporti tra due i club argentini, medio-piccoli che vogliono far sentire la rispettiva voce: nonostante chi guida la trattativa abbia chiarito che il Rivadavia è il vero interlocutore, la presenza a Milano della proprietà del Talleres certifica che anche sotto questo punto di vista ci sono cose da mettere a posto. Tutto, comunque, procede.

Nel mezzo, ma in realtà ben più importante, ecco l’esordio a San Siro dell’Inter campione d’Italia. La voglia assurda di Lautaro Martinez, capitano che non vorrebbe certo perdersela, si fermerà con ottime probabilità davanti all’evidenza che rischiare, in una fase così primordiale della stagione e con un avversario non di cartellino, ha pochissimo se non nessuno senso. L’argentino, che ieri non si è allenato per un piccolo affaticamento muscolare, a meno di sorprese guarderà così dalla panchina la nuova coppia d’attacco, con Taremi - debutto dal 1’ - e Thuram a spaventare il Lecce. Subito una riprova che l’Inter in attacco, se può ancora migliorare, è comunque già più forte rispetto a un anno fa, quando Inzaghi non aveva un’alternativa di questo livello.