Inter, per l'attacco piace Raspadori. Se parte Lautaro può essere il primo obiettivo

In casa Inter, scrive oggi Tuttosport, difesa e centrocampo non dovrebbero subire grossi scossoni sul mercato. Davanti però è tutta un'altra storia: rimane in bilico Sanchez (così come Vidal a centrocampo) e se partirà anche Lautaro Martinez, attenzione a Giacomo Raspadori: piace molto e i rapporti col Sassuolo da sempre sono ottimi (vedi Politano e Sensi).