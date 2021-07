Inter, per la corsia di destra più facile Bellerin: si pensa al prestito con diritto di riscatto

In Olanda sono certi. In Italia invece si frenano gli entusiasmi. Prosegue la ricerca di un esterno destro che sostituisca Hakimi da parte dell'Inter. I nerazzurri vengono dati in vantaggio per Denzel Dumfries anche se, riporta l’edizione odierna di Tuttosport, a Milano non ne sono così certi. Anzi, è più facile che i nerazzurri possano optare per Hector Bellerin, in quanto il club di Suning potrebbe spuntarla col prestito con diritto di riscatto.