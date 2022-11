Inter, per la fascia sinistra c'è anche Pedraza ma lo scoglio è la richiesta del Villarreal

Non solo Vazquez per la corsia sinistra dell’Inter. I nerazzurri starebbero puntando Pedraza. L’esterno dei Villarreal era già nel mirino della Juventus ma in queste ore è diventato una delle alternativa e Gosens, in partenza a gennaio. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il nodo sarebbe rappresentato dalla richiesta degli spagnoli non inferiore ai 20 milioni di euro.