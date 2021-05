Inter, Pinamonti: "Gol a San Siro grandissima emozione. Annata che mi sarà utile in futuro"

Andrea Pinamonti, ospite di InterTv, analizza così le emozioni di queste ultime gare della squadra, che oggi avrà di fronte alla Roma: "Siamo pronti per fare il massimo e per fare punti. Il gol dello scorso turno? È speciale segnare a San Siro, è stata un grandissima emozione ma spero che sia solo il primo. Per me è stata un'annata con scarso minutaggio ma sono cresciuto molto, sono sicuro che mi sarà utile per il futuro".