Inter, Ranocchia: "Il nostro è un gruppo fantastico. Vorrei avere la spensieratezza di Brozovic"

Andrea Ranocchia, difensore dell'Inter, ha rilasciato un'intervista pubblicata dal club nerazzurro nel Match Programme della sfida contro il Sassuolo, in programma per domani: "Se potessi parlare al Ranocchia di inizio carriera gli direi di impegnarsi ogni giorno, di non smettere mai di sognare, di non arrendersi, di ascoltare i consigli delle persone più grandi e di migliorarsi sempre. L'avversario più forte che ho incontrato è un attaccante speciale che ho avuto la fortuna di avere anche come compagno di squadra: Diego Milito. Un calciatore incredibile. Questo è un grande spogliatoio, uno dei più belli della mia carriera, è un gruppo fantastico. Ci diamo molta forza tra di noi. Una caratteristica che vorrei rubare ai miei compagni? La spensieratezza di Brozovic e la velocità di Hakimi, è un piacere vedere la sua facilità di corsa".