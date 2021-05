Inter, retroscena Gianluca Conte: "Quella volta che in tribuna Antonio mi strappò l'auricolare..."

vedi letture

Alla vigilia di Inter-Sampdoria, Antonio Conte ha lasciato spazio in conferenza stampa al suo staff, protagonista assieme al tecnico nerazzurro della conquista dello scudetto. Fra questi c'è Gianluca Conte, collaboratore tecnico e fratello dell'allenatore: "Sono tredici anni che lavoro con Antonio, sapete come è fatto. Durante la gara vinta dall'Inter a Firenze, era squalificato e non poteva essere in panchina... In un momento concitato mi ha strappato l'auricolare, era un leone in gabbia. Tanti i momenti duri a causa del Covid ma dietro ogni vittoria ci sono lavoro e sacrifici".

Clicca qui per rileggere la conferenza stampa integrale dello staff dell'Inter.