Inter, rincorsa senza compromessi: pressing e spettacolo

Prosegue senza nessun compromesso la rincorsa dell’Inter alle posizioni di vertice della classifica, con la scelta tattica che continua a premiare Simone Inzaghi anche a margine della settimana perfetta vissuta tra Napoli, Shakhtar e Venezia. La vittoria contro lo Spezia assume rilevanza ancora maggiore perché ottenuta facendo riposare, per scelta o per necessità, alcuni degli interpreti chiave dell’undici nerazzurro. E così in un habitat tattico che funziona, succede che il Gagliardini chiamato a sostituire Barella riesca a sbloccare il risultato e che Lautaro Martinez si trascini i compagni di squadra con una prestazione condita da assist e gol che gli permettono di acquisire fiducia e consapevolezza nei propri mezzi. Menzione d’onore da riservare anche alla difesa, solida nonostante la defezione dell’ultimo minuto di Bastoni e propositiva in fase di pressing al punto da partecipare alla costruzione della manovra in maniera costante ed efficace. E poi Calhanoglu, calciatore completamente trasformato dopo la serata del Derby e punto di riferimento assoluto di una manovra che funziona e raccoglie i frutti della costante semina di Inzaghi in settimana. L’Inter ha raggiunto la maturità, e si propone in maniera seria e determinata per tornare a fare la voce grossa anche nelle parti altissime della classifica.