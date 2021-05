Inter, settimana clou per il prestito: Oaktree in vantaggio, si avvicina la fumata bianca

vedi letture

Tuttosport fa il punto sulla situazione in casa inter. Sarà una settimana decisiva per Suning: nei prossimi giorni i rappresentanti di Oaktree Capital Management torneranno a Milano per poter chiudere il prestito di circa 250 milioni richiesto dalla società. Bain Capital rimane comunque in corsa, ma a quanto pare gli accordi potrebbero essere formalizzati già nei prossimi giorni. Gli ultimi colloqui, stando al quotidiano, sono stati abbastanza prolifici.