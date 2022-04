Inter show, l'Hellas Verona annaspa: dominio nerazzurro a San Siro, all'intervallo è 2-0

Fantastico, eccezionale, ai limiti della perfezione. Solo superlativi per descrivere il primo tempo dell'Inter contro l'Hellas Verona. Un dominio totale che è valso un doppio vantaggio che sicuramente rende soddisfatto Simone Inzaghi, che al duplice fischio dell'arbitro applaude i suoi. Prima Barella, poi Dzeko, entrambi con assist di Perisic nel tabellino. Continuando così, la strada verso la vittoria che varrebbe il -1 dal Milan è spianata.

Ritmi esagerati

Il Verona, come al solito, gioca uomo su uomo. Ma l'Inter è sul pezzo fin dal principio, crea gioco, ricama trame veloci. Ad alta intensità. E infatti le palle-gol sono quasi tutte a tinte nerazzurre: prima de Vrij di testa, poi Dumfries da posizione defilata, poi la più grande, il tiro a giro di Perisic che Montipò toglie dall'angolino. Ma niente da fare per la prima metà di frazione.

Vantaggio meritato

Dominano gli uomini di Inzaghi e il gol che stappa la partita arriva in contropiede. Perisic in conduzione sulla sinistra vede un'area stracolma di compagni e fa partire un traversone profondo. Sul secondo palo Barella si allunga, colpisce il pallone di controbalzo, con l'esterno, e manda il pallone a dare un bacio al palo e poi in fondo al sacco.

Il raddoppio di Dzeko

C'è praticamente una sola squadra in campo, dal punto di vista offensivo. Tre minuti dopo il vantaggio, Correa sfiora il raddoppio anticipando Gunter e calciando in diagonale, trovando però una grande opposizione di Montipò. Ma è solo questione di poco tempo. Dzeko prima va vicino alla rete, ma poi la trova su sviluppi d'angolo: Dimarco alla battuta, Perisic alla spizzata, il bosniaco al tap-in vincente. La reazione dell'Hellas c'è, sta tutta in una combinazione dei tre attaccanti e un destro di Simeone respinto da Handanovic. Ma è l'unico squillo gialloblù in un pomeriggio fin qui a sfondo nerazzurro.

