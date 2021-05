Inter, si ascoltano proposte per Lautaro e Hakimi. Sul Toro c'è l'Atletico Madrid

Nell’ambito delle cessioni che serviranno per incassare 80-90 milioni di euro, l’Inter sta ascoltando anche proposte per Lautaro Martinez e non solo per Achraf Hakimi. Come riportato da Sky Sport, c’è l’Atletico Madrid per il Toro, mentre per il marocchino si ascoltano proposte da parte di Bayern Monaco, Chelsea e Paris Saint-Germain. L’ex Real Madrid e Borussia Dortmund è valutato 80 milioni di euro. In caso di addio, occhi puntati sui due Emerson: il primo, Royal, che quest’anno era al Betis e il secondo, Palmieri, che invece ha appena vinto la Champions League al Chelsea.