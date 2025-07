Ufficiale Davide Ancelotti ha il suo vice al Botafogo: Tevenet lascia Simeone e l'Atletico

Luis García Tevenet chiude la sua esperienza all’Atlético Madrid e inizia una nuova avventura come secondo allenatore di Davide Ancelotti al Botafogo. Durante la stagione 2024/25 Tevenet ha ricoperto il ruolo di assistente di Diego Simeone nella prima squadra, un riconoscimento per il suo ottimo lavoro con le giovanili dei Colchoneros.

Ex calciatore, Tevenet ha vestito tra le altre la maglia dell’Atlético Madrid e quella del Siviglia in due diverse tappe della sua carriera. Dopo aver allenato per oltre un decennio in Spagna, nel 2021 è stato promosso alla guida del Atlético Madrid B, dove ha ottenuto grandi risultati. Con il suo lavoro ha conquistato due promozioni consecutive, la prima in Segunda RFEF nel 2021/22 e la seconda in Primera RFEF nell’anno successivo, mostrando solidità e bel gioco.

L’Atletico Madrid ha elogiato Tevenet nel comunicato in cui ha annunciato la sua partenza, sottolineando il suo impegno, professionalità e dedizione nel corso degli anni. Il club della capitale spagnola ha espresso il suo augurio di "buona fortuna per le future sfide professionali". Ora Tevenet si prepara a entrare a far parte del Botafogo, campione della Copa Libertadores, come braccio destro di Davide Ancelotti, pronto ad affrontare un nuovo capitolo della sua carriera in Brasile.