Inter, Skriniar non è lui: il mercato è chiuso ma il PSG resta in agguato

vedi letture

Milan Skriniar non è lui in questo avvio di stagione, complice un mercato passato a doversi dividere tra la permanenza, poi divenuta realtà, e un viaggio senza ritorno verso Parigi. Adesso che le trattative sono chiuse, il rischio è che la trattativa per il rinnovo di contratto si trasformi in materiale incandescente, anche perché è da preventivare un ritorno alla carica del PSG già dal prossimo gennaio. Starà a lui isolarsi in campo per tornare nella sua versione migliore, oltre a dover decidere il proprio futuro diviso tra il possibile prolungamento o i milioni parigini. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.