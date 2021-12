Inter, su Vecino interessamenti dalla Capitale: Roma e Lazio sul centrocampista

Matias Vecino ha solamente sei mesi di contratto con l'Inter e non è un insostituibile per Simone Inzaghi. Così a gennaio potrebbe esserci la cessione dell'uruguagio, con Roma e Lazio - come spiega SportItalia - interessate al suo profilo. Non è da escludere una permanenza e un addio a parametro zero a giugno.