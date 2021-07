Inter, tanti nomi sulla destra: monitorati anche Bereszynski e Maehle

Tanti nomi per la fascia destra dell’Inter, chiamata a sostituire Achraf Hakimi. Fa il punto il Corriere dello Sport, con qualche novità: se il primo nome, soprattutto se l’Arsenal accetterà il prestito, rimane Hector Bellerin, con Davide Zappacosta come principale alternativa e Dumfries gradito ma troppo costoso, per il quotidiano romano i nomi sono anche altri. Oltre a Molina dell’Udinese, i nerazzurri starebbero monitorando anche Bartosz Bereszyński della Sampdoria. Mentre in casa Atalanta piacerebbe Joakim Maehle, protagonista a Euro 2020 con la Danimarca e chiuso a Bergamo da Hateboer. Difficile però che la Dea possa farlo partire a cuor leggero.