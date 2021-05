Inter, Vidal e Sanchez lavorano per esserci nell'ultima di campionato contro l'Udinese

L'ultima presenza in campionato di Arturo Vidal è datata 8 marzo, giorno del successo dell'Inter sull'Atalanta. I problemi e l'operazione al ginocchio hanno poi costretto il cileno a restare ai box, ma secondo Tuttosport è probabile che il giocatore possa rientrare per l'ultima stagionale contro l'Udinese, visto che ieri ha lavorato parzialmente in gruppo. Possibilità di recupero anche per Alexis Sanchez: fermo dalla gara contro la Roma per una contusione alla caviglia, il Nino Maravilla ieri ha svolto personalizzato sul campo e proverà a recuperare per esser presente almeno per la panchina nell'ultima di campionato.