Inter, Vidal: "Gol importantissimo, con la Juve dovremo lottare fino alla fine per lo scudetto"

Arturo Vidal non segnava in Serie A dal 2015, quando vestiva la maglia della Juventus, e proprio contro i bianconeri ha trovato la sua prima rete in campionato con la maglia dell'Inter. A fine partita il centrocampista cileno è intervenuto anche al microfono di Inter Tv: "Gol importantissimo, sono felice per aver segnato contro una squadra fortissima che ha vinto nove scudetti e contro cui, tutti sanno, che dobbiamo lottare fino alla fine per vincere lo scudetto e oggi abbiamo dimostrato che siamo lì, che siamo una squadra che ha fame e ha tutto per lottare fino alla fine".