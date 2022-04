Inter, Vidal in dubbio dopo il problema del derby. Bastoni recupera per la sfida alla Roma

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle condizioni dell'Inter dopo il successo sul Milan in Coppa Italia ed in vista del big match di campionato di sabato alle 18 contro la Roma di José Mourinho. Il giocatore che più degli altri è uscito malconcio dal match col Milan è Arturo vidal che ieri ha svolto lavoro differenziato: la distorsione alla caviglia è di quelle da monitorare giorno per giorno, la sua presenza sabato è però da valutare. Quindi Alessandro Bastoni: per il difensore nessun problema muscolare, solo crampi da gestire in queste ore di pre partita.