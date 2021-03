Inter, Vidal-Marsiglia è una possibilità ma il problema è il decreto crescita

Arturo Vidal resta uno dei grandi sogni di Sampaoli per il suo Marsiglia in vista della prossima stagione e l'Inter, in linea di massima, non sembra intenzionata a mettersi di traverso. Il problema però è legato al "decreto crescita" perché nel caso in cui il cileno dovesse lasciare l'Italia in estate, ecco che verrebbero meno le condizioni per sfruttarlo e dunque verrebbero ricalcolate immediatamente le tasse sullo stipendio da 6 milioni netti del calciatore. Un problema non insormontabile ma che cambierebbe i possibili costi dell'operazione in uscita. A riportarlo è FootMercato.